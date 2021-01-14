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تعقيم ملعب برج العرب قبل مواجهات المجموعة الثامنة ببطولة العالم لكرة اليد- صور

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تعقيم ملعب برج العرب قبل مواجهات المجموعة الثامنة ببطولة العالم لكرة اليد- صور تعقيم ملعب برج العرب قبل مواجهات المجموعة الثامنة ببطولة العالم لكرة اليد- صور

مصراوي Masrawy

03:10 م الخميس 14 يناير 2021

الإسكندرية - محمد البدري:

أنهت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، اليوم الخميس، إجراءات تعقيم صالة الألعاب المغطاة ببرج العرب، لاستضافة أولى مباريات المجموعة الثامنة ببطولة لكرة اليد 2021.

وقالت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، إنه من المقرر أن تستضيف الصالة المغطاة ببرج العرب، أول مباريات المجموعة الثامنة بين منتخبي وبيلاروسيا في تمام الرابعة والنصف عصر اليوم، يليها مباراة كوريا الجنوبية وسلوفينيا في تمام السابعة مساًء.

وأضافت في تصريح صحفي اليوم، أن مدينة برج العرب بالإسكندرية تستضيف مباريات المجموعتين الثالثة والثامنة المشاركة بمنافسات بطولة العالم وتشمل ثمانية دول هي "كرواتيا، قطر، أنجولا، اليابان، سلوفينيا، بيلاروسيا، كوريا الجنوبية، روسيا".

وأوضحت أنه جرى استقبال لاعبي المنتخبات المشاركة في دور المجموعات المقامة بالإسكندرية وسط تطبيق نظام "الفقاعة الطبية" وإجراءات احترازية شديدة تطبق للمرة الأولى في العالم.

وتطبق نظام "الفقاعة الطبية" في بطولة العالم لليد، لمواجهة ، والحفاظ على صحة المشاركين في الحدث، وتأمينهم من أي اختلاط خلال فترة البطولة لتجنب العدوى، وتشمل عمل مسحة طبية كل 72 ساعة.

ومن المقرر أن يتواجد داخل "الفقاعة الطبية"، والتي تشبه الحجر الصحي، كافة المشاركين في البطولة من منتخبات وحكام وإعلاميين وعاملين الفنادق والسائقين، ويجري تخصيص حافلات لنقل الوفود من المطار إلى الفندق إلى الملعب وانتهاءً بالتوجه إلى المطار فور انتهاء البطولة.

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