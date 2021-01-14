تسببت في تراكم المياه.. الأمطار الغزيرة تغرق شوارع الإسكندرية- صور

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الإسكندرية- محمد عامر ومحمد البدري:

واصلت الأمطار الغزيرة هطولها على أنحاء متفرقة من محافظة الإسكندرية، اليوم السبت، وذلك بعد هدوء نسبي في حالة الطقس استمرت قرابة الساعة.

وتجتاح الإسكندرية منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، موجة من الطقس السيئ يصاحبها رياح وانخفاض في درجات الحرارة، تزامنًا مع أول أيام نوة الفيضة الكبرى، والتي تستمر 6 أيام.

وأدت الأمطار الغزيرة التي هطلت منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، إلى تراكم المياه بعدد من الشوارع، فيما دفعت شركة الصرف الصحي، بسيارات للمناطق المتضررة، لشفط تجمعات المياه.

وقررت سلطات ميناء الإسكندرية، اليوم الخميس، غلق بوغاز مينائي الإسكندرية والدخيلة أمام حركة الملاحة البحرية، بسبب الطقس السيئ.

وأكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى في جميع أجهزة المحافظة التنفيذية المعنية للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وناشد المحافظ ‏المواطنين توخي الحذر ‏واتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.