أخبار عاجلة

55 وفاة.. الصحة تعلن بيان إصابات ووفيات كورونا ليوم الاثنين -
الرئيس البرازيلي يسرع خطة البدء في التطعيم بلقاح كورونا -
الولايات المتحدة.. إصابات كورونا تتجاوز الـ24 مليونًا -
الأهلي يسعى لعبور محطة أبها.. والاتحاد يخشى "كمين" العين -
برلماني: بيان رئيس الوزراء يكشف حجم إنجازات الدولة -
رئيس الوزراء الإيطالي يفوز بتصويت على الثقة في البرلمان -
الرئيس العراقي يدعو إلى تخفيف حدة توترات المنطقة واللجوء للحوار -
رئيس الوزراء الكندي والمستشارة الألمانية يناقشان تدابير مواجهة كورونا -
مصر تنظم دورة تدريبية في مجال الاستثمار بجنوب السودان -
احباط محاولة تسلل من الاردن الى سوريا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

تسببت في تراكم المياه.. الأمطار الغزيرة تغرق شوارع الإسكندرية- صور

Print
تسببت في تراكم المياه.. الأمطار الغزيرة تغرق شوارع الإسكندرية- صور تسببت في تراكم المياه.. الأمطار الغزيرة تغرق شوارع الإسكندرية- صور

مصراوي Masrawy

03:01 م الخميس 14 يناير 2021

الإسكندرية- محمد عامر ومحمد البدري:

واصلت الأمطار الغزيرة هطولها على أنحاء متفرقة من محافظة الإسكندرية، اليوم السبت، وذلك بعد هدوء نسبي في حالة الطقس استمرت قرابة الساعة.

وتجتاح الإسكندرية منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، موجة من الطقس السيئ يصاحبها رياح وانخفاض في درجات الحرارة، تزامنًا مع أول أيام نوة الفيضة الكبرى، والتي تستمر 6 أيام.

وأدت الأمطار الغزيرة التي هطلت منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، إلى تراكم المياه بعدد من الشوارع، فيما دفعت شركة الصرف الصحي، بسيارات للمناطق المتضررة، لشفط تجمعات المياه.

وقررت سلطات ميناء الإسكندرية، اليوم الخميس، غلق بوغاز مينائي الإسكندرية والدخيلة أمام حركة الملاحة البحرية، بسبب الطقس السيئ.

وأكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى في جميع أجهزة المحافظة التنفيذية المعنية للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وناشد المحافظ ‏المواطنين توخي الحذر ‏واتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر تنظم دورة تدريبية في مجال الاستثمار بجنوب السودان

مصر تنظم دورة تدريبية في مجال الاستثمار بجنوب السودان

مصر.. رفع حالة الطوارئ القصوى بالإسكندرية استعداداً لموجة طقس سيئ

مصر.. رفع حالة الطوارئ القصوى بالإسكندرية استعداداً لموجة طقس سيئ

​"الهجرة" تنظم زيارة إلى مدينة وجامعة الجلالة لوفد من الدارسين المصريين بأوكرانيا

​"الهجرة" تنظم زيارة إلى مدينة وجامعة الجلالة لوفد من الدارسين المصريين بأوكرانيا

مصر.. رفع حالة الطوارئ القصوى بالإسكندرية استعداداً لموجة طقس سيئ

مصر.. رفع حالة الطوارئ القصوى بالإسكندرية استعداداً لموجة طقس سيئ

شبكة عيون الإخبارية