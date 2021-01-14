الهنيدي رئيسا لتشريعية النواب.. والطماوي وعبدالجواد للوكالة

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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

أسفرت انتخابات هيئة مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب عن فوز المستشار إبراهيم الهنيدي برئاسة اللجنة، وفوز النائب إيهاب الطماوي (مستقبل وطن) َوكيلا أول والنائب ياسر منير عبدالجواد وكيلا ثان ( مستقل)، والنائب علي بدر أمينا للسر (مستقبل وطن).

ومن المقرر أن يتم الإعلان رسميا عن نتائج انتخابات تشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية بالمجلس، خلال الجلسة العامة للمجلس المقرر عقدها مساء اليوم بعدما يتم الانتهاء من أعمال فرز الأصوات بكافة اللجان النوعية.

ومن المنتظر أن يعلن رئيس المجلس النتيجة النهائية لانتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية خلال جلسة أخرى الساعة 5، وذلك بعد قيام هيئة مكتب المجلس بالنظر في أي تظلمات ستقدم من النواب بشأن الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من النواب في شأن العضوية باللجان النوعية.

جدير بالذكر أن المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، دعا أعضاء المجلس، لانتخابات هيئات مكاتب اللجان الـ25 على أن يتم إعلانها رسميا في الجلسة العامة المسائية.​