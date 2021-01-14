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هشام الحصري رئيسا للجنة الزراعة بمجلس النواب

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هشام الحصري رئيسا للجنة الزراعة بمجلس النواب هشام الحصري رئيسا للجنة الزراعة بمجلس النواب

مصراوي Masrawy

03:12 م الخميس 14 يناير 2021

كتب- مصراوي:

أسفرت انتخابات تشكيل هيئة مكتب لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، عن فوز كل من النائب هشام الحصري (مستقبل وطن) بمنصب رئيس اللجنة بالتزكية، وكل من النائبين حسن عبدالوهاب عيسى (مستقل) وصقر عبدالفتاح صقر (مستقبل وطن) بمنصب الوكيلين، وعلي أحمد علي أحمد (الشعب الجمهوري) بمنصب أمين سر اللجنة بالتزكية.

ومن المقرر أن يتم الإعلان رسميا عن نتائج انتخابات تشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية بالمجلس، خلال الجلسة العامة للمجلس المقرر عقدها مساء اليوم بعدما يتم الانتهاء من أعمال فرز الأصوات بكافة اللجان النوعية.​

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