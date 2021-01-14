أحمد بدوي رئيسا للجنة الاتصالات بالبرلمان.. والوكالة من نصيب الصاوي وزيدان

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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

أسفرت انتخابات لجنة الاتصالات بمجلس النواب عن فوز النائب أحمد بدوي برئاسة اللجنة، ويوسف الصاوي وأحمد زيدان للوكالة، ومحمد عباده بأمانة السر بالتزكية.

كان رئيس البرلمان المستشار حنفي جبالي قد أعلن قواعد اختيار تشكيل اللجان النوعية و هيئات مكاتبها و قال خلال الجلسة العامة للمجلس وقال خلال الجلسة العامة " لا يجب أن يقل أعضاء كل لجنة عن 18 عضوا على الأقل.

وأضاف رئيس البرلمان: "لا يجب أن يزيد أعضاء المجلس عن المحافظة الواحدة عن ربع عدد أعضاء اللجنة وأن يكون الأولوية في اختيار عضوية اللجنة للأقدمية و الخبرة و التخصص وعند التساوي في كل ذلك يراعى اختيار الأكبر سنا".​