أخبار عاجلة

55 وفاة.. الصحة تعلن بيان إصابات ووفيات كورونا ليوم الاثنين -
الرئيس البرازيلي يسرع خطة البدء في التطعيم بلقاح كورونا -
الولايات المتحدة.. إصابات كورونا تتجاوز الـ24 مليونًا -
الأهلي يسعى لعبور محطة أبها.. والاتحاد يخشى "كمين" العين -
برلماني: بيان رئيس الوزراء يكشف حجم إنجازات الدولة -
رئيس الوزراء الإيطالي يفوز بتصويت على الثقة في البرلمان -
الرئيس العراقي يدعو إلى تخفيف حدة توترات المنطقة واللجوء للحوار -
رئيس الوزراء الكندي والمستشارة الألمانية يناقشان تدابير مواجهة كورونا -
مصر تنظم دورة تدريبية في مجال الاستثمار بجنوب السودان -
احباط محاولة تسلل من الاردن الى سوريا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

بعد أزمة مباراة الرجاء.. قرار جديد بشأن جماهير الإسماعيلي المحتجزين

Print
بعد أزمة مباراة الرجاء.. قرار جديد بشأن جماهير الإسماعيلي المحتجزين بعد أزمة مباراة الرجاء.. قرار جديد بشأن جماهير الإسماعيلي المحتجزين

مصراوي Masrawy

03:10 م الخميس 14 يناير 2021

كتب- علي عبدالودود:

شهدت واقعة احتجاز 11 شخصًا من جماهير ومشجعي نادي الإسماعيلي، اليوم الخميس، تطورًا جديدًا بعد عرض الواقعة على قاضي المعارضات في محكمة الإسماعيلية.

وقرر قاضي المعارضات إخلاء سبيل 11 متهمًا من مشجعي الإسماعيلي بكفالة ألف جنيه لكل منهم.

كانت النيابة العامة بالإسماعيلية بإشراف المستشار ياسر زيتون المحامي العام لنيابات الإسماعيلية الكلية، أصدرت قرارًا بحبس 11 متهمًا من مشجعي نادي الإسماعيلي 4 أيام على ذمة التحقيقات في أحداث شغب استاد الإسماعيلية.

وتعود الأحداث إلى تلقي الإسماعيلي هزيمة ثقيلة بثلاثية نظيفة أمام الرجاء المغربي، ودع بسببها كأس البطولة العربية، الأمر الذي دفع بعض الجماهير إلى الطالبة برحيل مجلس الإدارة برئاسة المهندس إبراهيم عثمان.

وشهد شارع رضا والشوارع المحيطة به وميدان الممر وشارع المدارس الاثنين الماضي، أحداث شغب وصلت إلى اشتباكات مع الشرطة بالحجارة، عقب انتهاء مباراة الإسماعيلي مع الرجاء المغربى.

وتدخلت قوات الأمن لفض المظاهرات الغاضبة في محيط استاد الإسماعيلية، بعد خروج الدراويش من البطولة العربية، وهتفت الجماهير "كفاية حرام.. مش هنمشي هو يمشي".

وفضت قوات الشرطة الجماهير من أمام الاستاد بقنابل الغاز المسيل للدموع، فيما استمر الكر والفر حتى بعد منتصف الليل.

وتحفظت المديرية على 11 شخصًا تجمهروا أمام استاد الإسماعيلية، فيما أفرجت عن 22 آخرين بعد تفريغ الكاميرات المحيطة باستاد النادي بشارع رضا.

ووجهت النيابة للمقبوض عليهم تهم التجمهر وقطع الطريق وتكدير الأمن العام، واستمع فريق من النيابة العامة برئاسة المستشار شريف معتز رئيس نيابات ثان وثالث الإسماعيلية ضم كل من محمد أبو سالم وأسامة صفي الدين ومحمد الكاشف وكلاء النائب العام بسكرتارية حسن فاروق وأشرف عبدالسلام لأقوال المتهمين.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر تنظم دورة تدريبية في مجال الاستثمار بجنوب السودان

مصر تنظم دورة تدريبية في مجال الاستثمار بجنوب السودان

مصر.. رفع حالة الطوارئ القصوى بالإسكندرية استعداداً لموجة طقس سيئ

مصر.. رفع حالة الطوارئ القصوى بالإسكندرية استعداداً لموجة طقس سيئ

​"الهجرة" تنظم زيارة إلى مدينة وجامعة الجلالة لوفد من الدارسين المصريين بأوكرانيا

​"الهجرة" تنظم زيارة إلى مدينة وجامعة الجلالة لوفد من الدارسين المصريين بأوكرانيا

مصر.. رفع حالة الطوارئ القصوى بالإسكندرية استعداداً لموجة طقس سيئ

مصر.. رفع حالة الطوارئ القصوى بالإسكندرية استعداداً لموجة طقس سيئ

شبكة عيون الإخبارية