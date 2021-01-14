بعد أزمة مباراة الرجاء.. قرار جديد بشأن جماهير الإسماعيلي المحتجزين

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مصراوي Masrawy

كتب- علي عبدالودود:

شهدت واقعة احتجاز 11 شخصًا من جماهير ومشجعي نادي الإسماعيلي، اليوم الخميس، تطورًا جديدًا بعد عرض الواقعة على قاضي المعارضات في محكمة الإسماعيلية.

وقرر قاضي المعارضات إخلاء سبيل 11 متهمًا من مشجعي الإسماعيلي بكفالة ألف جنيه لكل منهم.

كانت النيابة العامة بالإسماعيلية بإشراف المستشار ياسر زيتون المحامي العام لنيابات الإسماعيلية الكلية، أصدرت قرارًا بحبس 11 متهمًا من مشجعي نادي الإسماعيلي 4 أيام على ذمة التحقيقات في أحداث شغب استاد الإسماعيلية.

وتعود الأحداث إلى تلقي الإسماعيلي هزيمة ثقيلة بثلاثية نظيفة أمام الرجاء المغربي، ودع بسببها كأس البطولة العربية، الأمر الذي دفع بعض الجماهير إلى الطالبة برحيل مجلس الإدارة برئاسة المهندس إبراهيم عثمان.

وشهد شارع رضا والشوارع المحيطة به وميدان الممر وشارع المدارس الاثنين الماضي، أحداث شغب وصلت إلى اشتباكات مع الشرطة بالحجارة، عقب انتهاء مباراة الإسماعيلي مع الرجاء المغربى.

وتدخلت قوات الأمن لفض المظاهرات الغاضبة في محيط استاد الإسماعيلية، بعد خروج الدراويش من البطولة العربية، وهتفت الجماهير "كفاية حرام.. مش هنمشي هو يمشي".

وفضت قوات الشرطة الجماهير من أمام الاستاد بقنابل الغاز المسيل للدموع، فيما استمر الكر والفر حتى بعد منتصف الليل.

وتحفظت المديرية على 11 شخصًا تجمهروا أمام استاد الإسماعيلية، فيما أفرجت عن 22 آخرين بعد تفريغ الكاميرات المحيطة باستاد النادي بشارع رضا.

ووجهت النيابة للمقبوض عليهم تهم التجمهر وقطع الطريق وتكدير الأمن العام، واستمع فريق من النيابة العامة برئاسة المستشار شريف معتز رئيس نيابات ثان وثالث الإسماعيلية ضم كل من محمد أبو سالم وأسامة صفي الدين ومحمد الكاشف وكلاء النائب العام بسكرتارية حسن فاروق وأشرف عبدالسلام لأقوال المتهمين.