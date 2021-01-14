إلغاء إعفاء رواتب النواب من الضرائب.. تعرف على أول مشروع قانون يقدم للبرلمان الجديد

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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

تقدم الدكتور أيمن أبوالعلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بأول مشروع قانون تحت قبة 2021، بتعديل بعض أحكام قانون رقم 1 لسنة 2016 بتعديل قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

ويقضي التعديل بحق الحزب الذي له 5 أعضاء داخل البرلمان، في التمثيل باللجنة العامة للمجلس، لاسيما وأن النص الحالي قصر على الأحزاب التي تضم 10 أعضاء الانضمام للجنة العامة، مع حذف المادة الخاصة بإعفاءات مكافآت أعضاء المجلس من الضريبة، وتعديل المادة الخاصة برئاسة لجنة التعليم.​