عاطف ناصر يفوز برئاسة لجنة الاقتراحات والشكاوى بالبرلمان

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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

أسفرت انتخابات تشكيل هيئة مكتب لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، عن فوز النائب عاطف ناصر (مستقبل وطن) برئاسة اللجنة بالتزكية.

وفاز النائبان إبراهيم أبوشعيرة، ومحمد حمدي دسوقي،، بمنصب وكيلي اللجنة.

فيما فاز النائب هشام حسين، بمنصب أمين سر اللجنة.

جدير بالذكر أن المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، دعا أعضاء المجلس، لانتخابات هيئات مكاتب اللجان الـ25 على أن يتم إعلانها رسميا في الجلسة العامة المسائية.

كان رئيس البرلمان المستشار حنفي جبالي قد أعلن قواعد اختيار تشكيل اللجان النوعية و هيئات مكاتبها و قال خلال الجلسة العامة للمجلس وقال خلال الجلسة العامة " لا يجب أن يقل أعضاء كل لجنة عن 18 عضوا على الأقل.

وأضاف رئيس البرلمان: "لا يجب أن يزيد أعضاء المجلس عن المحافظة الواحدة عن ربع عدد أعضاء اللجنة وأن يكون الأولوية في اختيار عضوية اللجنة للأقدمية و الخبرة و التخصص وعند التساوي في كل ذلك يراعى اختيار الأكبر سنا".​