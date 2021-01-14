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مصدر حكومي: وزير الري يصل الخرطوم للتباحث حول ملف سد النهضة

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مصدر حكومي: وزير الري يصل الخرطوم للتباحث حول ملف سد النهضة مصدر حكومي: وزير الري يصل الخرطوم للتباحث حول ملف سد النهضة

مصراوي Masrawy

03:05 م الخميس 14 يناير 2021

كتب- أحمد مسعد:

وصل منذ قليل، الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إلى العاصمة السودانية الخرطوم، على خلفية مباحثات جولة التفاوض حول نقاط الخلاف العالقة بين الدول الثلاث.

وقال مصدر بوزارة الري، لمصراوي، إن الزيارة جاءت بناء على تكليفات رئاسية عقب زيارة وزير الخزانة الأمريكي لمصر نهاية الشهر الماضي، مشيرًا إلى أن حريصة على دفع العملية التفاوضية في ظل الحفاظ على الوصول إلى اتفاق ملزم لكل الأطراف.

وكانت قد أعلنت وزارة الخارجية المصرية انتهاء الجولة التفاوضية في 10 من يناير الماضي، عقب انتهاء الاجتماع السداسي لوزراء الخارجية والمياه في مصر والسودان وإثيوبيا برئاسة وزيرة الخارجية لدولة جنوب أفريقيا بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي.

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