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بالتزكية.. علي جمعة رئيسا للجنة الدينية والأوقاف بالبرلمان

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بالتزكية.. علي جمعة رئيسا للجنة الدينية والأوقاف بالبرلمان بالتزكية.. علي جمعة رئيسا للجنة الدينية والأوقاف بالبرلمان

مصراوي Masrawy

03:04 م الخميس 14 يناير 2021

كتب- مصراوي:

فاز النائب الدكتور علي جمعة والمعين بقرار جمهوري برئاسة لجنة الشئون الدينية والأوقاف بالتزكية.

كان رئيس البرلمان المستشار حنفي جبالي قد أعلن قواعد اختيار تشكيل اللجان النوعية و هيئات مكاتبها و قال خلال الجلسة العامة للمجلس وقال خلال الجلسة العامة " لا يجب أن يقل أعضاء كل لجنة عن 18 عضوا على الأقل.

وأضاف رئيس البرلمان: "لا يجب أن يزيد أعضاء المجلس عن المحافظة الواحدة عن ربع عدد أعضاء اللجنة وأن يكون الأولوية في اختيار عضوية اللجنة للأقدمية و الخبرة و التخصص وعند التساوي في كل ذلك يراعى اختيار الأكبر سنا".​

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