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صور.. هشام طلعت مصطفي: مشاركتنا في مواجهة كورونا التزام أخلاقي تجاه المصريين ورد لجميل وطننا الغالي

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صور.. هشام طلعت مصطفي: مشاركتنا في مواجهة كورونا التزام أخلاقي تجاه المصريين ورد لجميل وطننا الغالي صور.. هشام طلعت مصطفي: مشاركتنا في مواجهة كورونا التزام أخلاقي تجاه المصريين ورد لجميل وطننا الغالي

مصراوي Masrawy

03:03 م الخميس 14 يناير 2021

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علق هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذي لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، على تبرع المجموعة بقيمة 2 مليون لقاح ضد ، قائلا: إن هذه المبادرة ما هي إلا محاولة لرد الجميل لوطننا الغالي. كما أنها تمثل واجبا وطنيا والتزاما أخلاقيا تجاه شعب الذي يثبت دائما أنه قادر على مواجهة الأزمات والمحن والشدائد بروح التكاتف والتعاون.

وأوضح خلال مراسم توقيع بروتوكول التعاون بين وزارة الصحة والسكان وصندوق تحيا مصر ومجموعة هشام طلعت مصطفى القابضة أننا نبذل ما في وسعها من جهد للتخفيف عن أهالينا غير القادرين، ونستنهض الهمم لمساندة وطننا في مواجهة تداعيا وباء كورونا، خاصة وان مصر من الدول القليلة في العالم التي نجحت في التعامل باحترافية مع هذه الأزمة التي تهدد العالم أجمع في ظل القرارات الوطنية الحكيمة.

وتوجه هشام طلعت مصطفى الشكر للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، كافة مؤسسات الدولة وفي مقدمتها صندوق تحيا مصر، لما يبذلونه من جهود كبيرة ومضنية على كافة الأصعدة من أجل التصدي لهذا الوباء اللعين، متمنيا السلامة لمصر ولشعبها العظيم.

كورونا.. لحظة بلحظة

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مصراوي Masrawy

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