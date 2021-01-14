"بمساعدة زوجة نجله".. ضبط عاطل يدير مصنعا لإنتاج "الإستروكس" في السلام

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة عاطل وزوجة نجله لقيامها بتصنيع مادة الإستروكس المخدر داخل شقة بمدينة السلام.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا بورود معلومات أكدتها تحريات ضباط مباحث قسم شرطة السلام ثان قيام "ح.م"، 60 سنة، عاطل، مقيم بمساكن العبد بدائرة القسم، سبق اتهامه في قضية "مشاجرة وضرب "، وزوجة نجله "ر. م" 30 سنة، بدون عمل ومقيمة بذات العنوان، يزاولان نشاطاً إجرامياً تخصص في تصنيع مادة الإستروكس المخدر بقصد الاتجار بها متخذان من الشقة محل سكنهما مكاناً لممارسة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بمأمورية أسفرت عن ضبطهما حال تواجدهما داخل الشقة، وعُثر بداخلها على 10 كيلو إستروكس، و250 جرام بودر، و2 ميزان حساس، وزجاجة بداخلها مادة الأسيتون "المستخدم في تصنيع مادة الإستروكس المخدر"، و2 زجاجة بداخلهما مادة التنر، كمية من الأكياس البلاستيكية الفارغة "معدة للتعبئة"، هاتف محمول، ومبلغ مالي 71,500 ألف جنيه.

وبمواجهتهما بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد تصنيع مادة الإستروكس المخدر والاتجار بها، وأقرا بأن المبلغ المالي المضبوط بحوزتهما من متحصلات تجارتهما الغير مشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائهما.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.