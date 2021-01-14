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انتخابات أوغندا: عوائق لوجستية تؤخر افتتاح مراكز الاقتراع

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انتخابات أوغندا: عوائق لوجستية تؤخر افتتاح مراكز الاقتراع انتخابات أوغندا: عوائق لوجستية تؤخر افتتاح مراكز الاقتراع

مصراوي Masrawy

03:09 م الخميس 14 يناير 2021

كامبالا- (بي بي سي):

تسبّبت عوائق لوجستية في بطء عمليات الاقتراع في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الأوغندية، مما أدّى إلى تأخير افتتاح العديد من مراكز الاقتراع في العاصمة كمبالا.

ويأمل الرئيس الحالي، يويري موسيفيني، في تمديد فترة رئاسته المتواصلة منذ خمسة وثلاثين عامًا، لكنه يواجه معارضة قوية يقودها فنان البوب روبرت كياغولاني سينتامو المعروف بـ"بوبي واين" الذي يحظى بشعبية كبيرة بين صفوف الشباب.

وقد شاب الحملة أعمال عنف، وأثارت بعض البعثات الدبلوماسية شكوكاً حول نزاهة العملية الانتخابية، خاصة بعد قطع السلطات الانترنت في الكثير من الأحيان، وفرضت إجراءات أمنية مشددة في كمبالا.

ومن المتوقع أن تظهر النتائج الأولية بعد غد السبت.

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