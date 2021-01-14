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السودان يحظر الطيران على حدوده مع إثيوبيا

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السودان يحظر الطيران على حدوده مع إثيوبيا السودان يحظر الطيران على حدوده مع إثيوبيا

مصراوي Masrawy

03:08 م الخميس 14 يناير 2021

وكالات:

أعلن السودان، الخميس، حظر الطيران فوق ولاية القضارف ومنطقتيّ الفشقة الصغرى والكبرى، على الشريط الحدودي مع إثيوبيا.

وقال مدير سلطة الطيران المدني السودانية إبراهيم عدلان، إن القرار يأتي بعد اختراق طائرة عسكرية إثيوبية لأجواء السودان.

وذكر في بيان أورده موقع "سوداني.نت"، أن أجواء القضارف المتاخمة لإثيوبيا في دائرة نصف قطرها 50 ميلًا بحريًا، ممنوع فيها التحليق أو الهبوط.

وأدانت الخارجية السودانية تصعيد الجانب الإثيوبي أمس الأربعاء، مُعتبرة أنه "خطير وغير مُبرر". وحذرت من عواقبه المُحتملة.

ومنذ نوفمبر الماضي، أعاد الجيش السوداني انتشاره في الفشقة الصغرى والكبرى، وقال لاحقا إنه استرد أراض من مزارعين إثيوبيين كانوا يفلحونها تحت حماية ميليشيات إثيوبية منذ عام 1995.

وتتهم الخارجية الإثيوبية القوات المسلحة السودانية بتأجيج الأوضاع على الحدود بالتوغل في الآونة الأخيرة في الأراضي الإثيوبية واحتلال أراضيها الزراعية. فيما أدانت الخارجية السودانية الهجوم الذي شنّته "عصابات" إثيوبية في الفشقة، يوم الاثنين، على بُعد 5 كيلومترات من الحدود، وراح ضحيته 5 سيدات وطفل، فيما فُقِدت سيدتان، و"جميعهم سودانيون كانوا منهمكين في عمليات الحصاد".

تأتي التوترات على الحدود في وقت تحاول فيه إثيوبيا والسودان ومصر حل خلاف ثلاثي حول سد النهضة.

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