أخبار عاجلة

55 وفاة.. الصحة تعلن بيان إصابات ووفيات كورونا ليوم الاثنين -
الرئيس البرازيلي يسرع خطة البدء في التطعيم بلقاح كورونا -
الولايات المتحدة.. إصابات كورونا تتجاوز الـ24 مليونًا -
الأهلي يسعى لعبور محطة أبها.. والاتحاد يخشى "كمين" العين -
برلماني: بيان رئيس الوزراء يكشف حجم إنجازات الدولة -
رئيس الوزراء الإيطالي يفوز بتصويت على الثقة في البرلمان -
الرئيس العراقي يدعو إلى تخفيف حدة توترات المنطقة واللجوء للحوار -
رئيس الوزراء الكندي والمستشارة الألمانية يناقشان تدابير مواجهة كورونا -
مصر تنظم دورة تدريبية في مجال الاستثمار بجنوب السودان -
احباط محاولة تسلل من الاردن الى سوريا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

بنجلاديش تنزع التطرف من متشددين إسلاميين لمساعدتهم على العودة إلى الحياة الطبيعية

Print
بنجلاديش تنزع التطرف من متشددين إسلاميين لمساعدتهم على العودة إلى الحياة الطبيعية بنجلاديش تنزع التطرف من متشددين إسلاميين لمساعدتهم على العودة إلى الحياة الطبيعية

مصراوي Masrawy

03:03 م الخميس 14 يناير 2021

دكا - (د ب أ):

استسلم تسعة متطرفين إسلاميين من جماعتين متشددتين في بنجلاديش من أجل العودة إلى الحياة الطبيعية من خلال الاستفادة من برنامج حكومي لنزع التطرف.

واستقبل وزير الداخلية أسد الزمان خان سبعة رجال وامرأتين مقدما لهم الزهور لدى استسلامهم، وسلمهم لعائلاتهم في حفل أقيم في دكا اليوم الخميس.

وقال خان: "أولئك الذين اتخذوا الطريق الخاطئ عادوا إلى حياتهم اليوم، ورسموا الابتسامة على وجوه آبائهم"، داعيا المتطرفين الآخرين إلى اغتنام الفرصة أيضا.

وتم عزل الرجال والنساء، الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و34 عاما، عن عائلاتهم منذ انضمامهم إلى الجماعتين الإسلاميتين المحليتين "جماعة مجاهدي بنجلاديش" و"أنصار الإسلام"، واللتان تم اتهامهما بالوقوف وراء العديد من الهجمات القاتلة في بنجلاديش.

وقال الكولونيل طفيل مصطفى سروار، رئيس البرنامج، إنه تم تقديم الدعم المالي والمادي لهم للبدء من جديد في إطار برنامج لمكافحة التطرف وإعادة التأهيل.

وأوضح أن أيا من الذين استسلموا لم يتهم في أي قضايا جنائية باستثناء واحد منهم، لكنهم كانوا منخرطين بعمق مع الجماعات المتشددة.

وقال إن التسعة كانوا تحت المراقبة قبل نقلهم إلى هذه المرحلة، مضيفا أنهم أصبحوا متطرفين إما من خلال مواقع التواصل الاجتماعي أو من خلال أصدقائهم.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصر تنظم دورة تدريبية في مجال الاستثمار بجنوب السودان

مصر تنظم دورة تدريبية في مجال الاستثمار بجنوب السودان

"أبو الغيط": رعاية السعودية لتشكيل الحكومة اليمنية بادرة إيجابية لإنهاء الانقسام

"أبو الغيط": رعاية السعودية لتشكيل الحكومة اليمنية بادرة إيجابية لإنهاء الانقسام

مصر.. رفع حالة الطوارئ القصوى بالإسكندرية استعداداً لموجة طقس سيئ

مصر.. رفع حالة الطوارئ القصوى بالإسكندرية استعداداً لموجة طقس سيئ

​"الهجرة" تنظم زيارة إلى مدينة وجامعة الجلالة لوفد من الدارسين المصريين بأوكرانيا

​"الهجرة" تنظم زيارة إلى مدينة وجامعة الجلالة لوفد من الدارسين المصريين بأوكرانيا

شبكة عيون الإخبارية