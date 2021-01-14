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الصحة العالمية: مستعدون للمساعدة في تسريع عملية ترخيص "سبوتنيك V"

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الصحة العالمية: مستعدون للمساعدة في تسريع عملية ترخيص "سبوتنيك V" الصحة العالمية: مستعدون للمساعدة في تسريع عملية ترخيص "سبوتنيك V"

مصراوي Masrawy

03:02 م الخميس 14 يناير 2021

جنيف - أ ش أ

قال أحد كبار المتخصصين في قسم التحصين بالمكتب الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية أوليج بينيش،إن منح شهادة للقاح الروسي "سبوتنيك V"، في مرحلة التنسيق والموافقة في المنظمة.

وأضاف الخبير بينيش حسبما أفادت قناة " اليوم"، اليوم الأربعاء، أنه توجد حاليا، مجموعة من اللقاحات المضادة لـ(كوفيد- 19)، في مرحلة تقديم المعلومات والتنسيق والحصول على الموافقة لنيل الترخيص والشهادة، ومن بينها اللقاح الروسي "سبوتنيك V"، منوها بأن منظمة الصحة العالمية، تعرب عن سعادتها للتعاون، وتقديم المساعدة الممكنة لتسريع هذه العمليات.

وكانت ميليتا فوينوفيتش ممثلة منظمة الصحة العالمية في روسيا قد أعلنت في -ديسمبر الماضي- إن مصنعي لقاح اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا "سبوتنيك V"، تقدموا بطلب لمقر منظمة الصحة العالمية للحصول على شهادة.

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