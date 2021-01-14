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من موسكو.. وزير الخارجية السعودي: إيران تنشر الخراب في المنطقة

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من موسكو.. وزير الخارجية السعودي: إيران تنشر الخراب في المنطقة من موسكو.. وزير الخارجية السعودي: إيران تنشر الخراب في المنطقة

مصراوي Masrawy

02:57 م الخميس 14 يناير 2021

وكالات:

اتهم وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، الخميس، إيران بنشر الخراب في المنطقة، وذلك على هامش زيارة رسمية يُجريها إلى .

وفي مؤتمر صحفي مُشترك مع نظيره الروسي سيرجي لافروف بموسكو، حث إيران على "تعزيز مقدرات الشعب الإيراني بدلاً من تمويل ميليشيات لزعزعة أمن دول الجوار".

وقال إن "النظام الإيراني يجب أن يغير فلسفته بشأن دوره في المنطقة"، موضحاً أن "المواطن الإيراني يجب أن يكون في الأولوية، وعندما يحدث ذلك، ستتغير الأمور في المنطقة".

وأوضح الوزير السعودي أن "المملكة تدفع باتجاه تحقيق الاستقرار في المنطقة"، مشيراً إلى "أنشطة إيرانية مزعزمة للأمن" في المنطقة.

وأشار إلى "نجاح المملكة في تنفيذ اتفاق الرياض في اليمن"، ملمحاً إلى "دور إيراني في تزويد الحوثيين في اليمن بالأسلحة"، حسبما أوردت قناة "العربية" .

واتهم الأمير فيصل بن فرحان "ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران بتعطيل السلام في اليمن".

وفي ملف النفط، أعلن الوزير السعودي أن "التعاون مع روسيا ساهم في استقرار النفط ضمن منظومة أوبك بلس".

وفيما يتعلق بالأزمة الليبية، شدد على أن "المملكة تؤكد أن الحل في ليبيا يجب أن يتم دون تدخلات خارجية".

وحول سوريا، قال وزير الخارجية السعودي إن "ميليشيات إيران في سوريا تعطل أي حلول".

وذكر وزير الخارجية السعودي أن زيارته إلى روسيا تهدف إلى تعزيز التنسيق والتعاون في كافة المجالات.

وردا على سؤال من الصحفيين، قال الوزير السعودي إن "المملكة تدعم قرار واشنطن باعتبار الحوثيين جماعة إرهابية"، منوهاً بهجماتهم على المناطق المدنية في .

من جانبه، ذكر وزير الخارجية الروسي لافروف أن "روسيا ترحب بقمة العلا في السعودية وما خرجت به من اتفاقيات".

وأبرز أن "موسكو مهتمة بالاستقرار في منطقة الخليج العربي".

وأضاف: "ندعم الموقف السعودي في رفض التدخلات الخارجية بقضايا المنطقة".

وأكد لافروف أن موسكو تدعم "عملية سياسية شاملة في ليبيا بمشاركة كافة الأطراف"، مضيفاً أنه "بحث مع وزير خارجية السعودية الأزمة في سوريا".

وأشار إلى أن بلاده "تتعاون مع السعودية في مكافحة جائحة كورونا، وكذلك بشأن استقرار سوق النفط".

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