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"نيوزويك": إيران نشرت طائرات مسيرة انتحارية في اليمن

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"نيوزويك": إيران نشرت طائرات مسيرة انتحارية في اليمن "نيوزويك": إيران نشرت طائرات مسيرة انتحارية في اليمن
من طراز "شاهد-136" ورصدت في محافظة الجوف

ذكرت مجلة "نيوزويك" الأميركية، أن إيران أرسلت على ما يبدو طائرات مسيّرة متطورة إلى ميليشيا الحوثيين في اليمن، وفقاً لما أوردت قناة "الشرق" اليوم (الخميس).

وبينت المجلة أنها اطلعت على صور، أكدها خبير يتابع نشاطات إيران في المنطقة، وأن الصور تفيد بنشر إيران طائرات مسيّرة انتحارية، من طراز "شاهد-136"، في محافظة الجوف شمالي اليمن.

ووفقاً لـ"نيوزويك"، قال الخبير، الذي رفض كشف اسمه: "إن الإيرانيين سلموا لوكلائهم الحوثيين في اليمن، طائرات من دون طيار متطوّرة، وإنهم ينشرون هذه الطائرات في مواقع متقدمة، من أجل شنّ هجوم يستهدف أهدافاً تقع في نطاقهم".

وأضاف: "إن ما يحاول الإيرانيون تحقيقه هو إنكار معقول، يمكّنهم من ضرب هدف أميركي، أو سعودي، أو خليجي، أو إسرائيلي، وجعل اليمن مصدر الضربة، على أمل إنكار تورّطهم، إزاء أيّ انتقام قد يستهدفهم"، على حد قول الخبير.

وأفادت المجلة أن هذه الطائرات هي أسلحة، يتراوح مدى فاعليتها بين 2000 و2200 كيلومتر.طائرات مسيّرة ميليشيا الحوثيين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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