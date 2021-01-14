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مصراوي Masrawy

القليوبية- أسامة علاء الدين:

أعلن الدكتور عمرو مصطفى مدير مستشفى القناطر الخيرية العام، عبر صفحته على "فيسبوك" شفائه من فيروس كورونا المستجد، ونعى الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية السابق، والذي توفي خلال الأسبوع الماضي جراء إصابته بالفيروس.

وقال في منشور له: "الحمد لله على نعمة الشفاء من هذا الفيروس اللعين، وأشكر كل من دعى الله من أجلي وأدعو جميع الناس الدعاء بالمغفرة والرحمة للدكتور حمدي الطباخ، يشهد الله أني لم أرى منه إلا كل خير وكان دائمًا وأبدًا في خدمة المرضى".

كان الدكتور عمرو مصطفى، قد أعلن منذ عدة أيام إصابته بالفيروس، مشيرًا أنه خضع للعزل المنزلي نظرا لأن حالته مستقرة ووضعه الصحي مطمئن.