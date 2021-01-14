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جنوب سيناء تحتفل بذكرى افتتاح مضمار الهجن الدولي- صور

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جنوب سيناء تحتفل بذكرى افتتاح مضمار الهجن الدولي- صور جنوب سيناء تحتفل بذكرى افتتاح مضمار الهجن الدولي- صور

مصراوي Masrawy

02:48 م الخميس 14 يناير 2021

جنوب سيناء- رضا السيد:

أجرى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، يرافقه اللواء محمود السولية، رئيس مدينة شرم الشيخ، اليوم الخميس، جولة تفقدية بمضمار الهجن، لمتابعة الاستعدادات الخاصة لانطلاق أول بطولة محلية لسباقات الهجن في العام الجديد.

وأكد أن المحافظة تحتفل بالذكرى الأولى لافتتاح مضمار الهجن الدولي بمدينة شرم الشيخ، بتنظيم مهرجان سباق على المستوى المحلي بمشاركة 17 محافظة، تحت رعاية الاتحاد المصري للهجن خلال الفترة من 16 إلى 18 يناير الجاري.

وأشار المحافظ إلى أنه جرى افتتاح المضمار يوم 16 يناير 2020 بحضور الرئيس عبدالفتاح ، والأمير محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي.

وأوضح أن افتتاح موسم سباقات الهجن هذا العام سيكون محليًا، نظرًا للظروف الراهنة والإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة لمواجهة .

وقال المحافظ إن هناك مخططًا يجري الإعداد له لتنظيم عدد من البطولات العالمية بمشاركات دولية على مدار الشهور القادمة بواقع بطولة كل شهر، كما يجري الإعداد لمهرجان عالمي في شهر أبريل المقبل بمناسبة ذكرى أعياد سيناء، وتجري الدراسة والإعداد بالتعاون مع الجانب الإماراتي.

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