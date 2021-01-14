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لافروف يُشيد بقمة العلا: تسهم في وضع منظومة أمن جماعي بالخليج ()

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لافروف يُشيد بقمة العلا: تسهم في وضع منظومة أمن جماعي بالخليج (فيديو) لافروف يُشيد بقمة العلا: تسهم في وضع منظومة أمن جماعي بالخليج ()

مصراوي Masrawy

02:50 م الخميس 14 يناير 2021

وكالات:

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الخميس، على أهمية الاتفاقات المبرمة في قمة مجلس التعاون الخليجي التي استضافتها مدينة العلا ، وأشاد بدور المملكة في إنجاح الاجتماع.

ووصف لافروف، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان بموسكو، مجلس التعاون الخليجي بأنه "آلية إقليمية مهمة"، مشيرا إلى ترحيب بمخرجات قمة العلا التي عقدت في 5 يناير وتوجت بالإعلان عن استعادة وحدة المجلس.

وتابع: "نعتقد أن مخرجات هذه القمة ستسهم في تهيئة الظروف الملائمة لتمرير مبادرة بشأن وضع منظومة أمن جماعي في منطقة الخليج، خاصة مع مراعاة المقترحات الروسية المعروفة"، حسبما ذكرت قناة "روسيا اليوم" .

وأشار وزير الخارجية الروسي إلى أن السعودية باعتبارها دولة رائدة في مجلس التعاون لعبت دورا استثنائيا في إنجاح القمة من خلال استضافتها وقيادة جهود التسوية، لافتا أيضا إلى المساعي التي بذلتها الكويت من أجل تحقيق المصالحة الخليجية.

وشدد لافروف على أن قمة العلا تمثل خطوة مهمة في سبيل استقرار الوضع في الخليج، مضيفا أن روسيا ليست مهتمة فحسب بذلك بل وتمرر على مدى سنوات مفهومها الخاص بالأمن الجماعي في المنطقة.

وتابع: "تساعد مخرجات هذه القمة دون أدنى شك في تهيئة الظروف الملائمة لمناقشة مثل هذه الأفكار بالتفصيل".

وأعرب لافروف عن دعم روسيا لإطلاق حوار طبيعي واتخاذ خطوات في سبيل تعزيز الثقة بين دول الخليج العربية وإيران.

وأشار إلى أهمية امتناع أطراف خارجية من الحيلولة دون تحقيق هذا الهدف، محملا الإدارة الأمريكية الحالية المسؤولية عن فعل كل ما بوسعها من أجل منع إطلاق مثل هذا الحوار.

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