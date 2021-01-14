أخبار عاجلة

الولايات المتحدة.. إصابات كورونا تتجاوز الـ24 مليونًا -
الأهلي يسعى لعبور محطة أبها.. والاتحاد يخشى "كمين" العين -
برلماني: بيان رئيس الوزراء يكشف حجم إنجازات الدولة -
رئيس الوزراء الإيطالي يفوز بتصويت على الثقة في البرلمان -
الرئيس العراقي يدعو إلى تخفيف حدة توترات المنطقة واللجوء للحوار -
رئيس الوزراء الكندي والمستشارة الألمانية يناقشان تدابير مواجهة كورونا -
مصر تنظم دورة تدريبية في مجال الاستثمار بجنوب السودان -
احباط محاولة تسلل من الاردن الى سوريا -
"تلغرام" يعلن حجب مئات المنشورات الداعية للعنف في الولايات المتحدة -
تحضيرًا لكأس آسيا .. الأخضر يواصل تحضيراته في جدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

فرنسا تفتح تحقيقا حول تهديدات بقتل معلمين

Print
فرنسا تفتح تحقيقا حول تهديدات بقتل معلمين فرنسا تفتح تحقيقا حول تهديدات بقتل معلمين

مصراوي Masrawy

02:47 م الخميس 14 يناير 2021

باريس - أ ش أ

فتحت السلطات الفرنسية تحقيقا بعد أن تلقى معلمي مدرسة "بيير جويل بونتي" الثانوية في مدينة بلدية "كليرمون فيران" التابعة لإقليم "بوي دي دوم" الواقعة في الجزء الجنوب الشرقي من فرنسا (منطقة أوفرن) رسائل تضمنت "إهانات وتهديدات بالقتل".

وذكرت قناة "فرانس تي في إنفو"الاخبارية الفرنسية اليوم الخميس،أن السلطات الفرنسية قررت إعادة فتح أبواب هذه المدرسة الإثنين المقبل بعد إغلاق دام أسبوع بسبب هذه التهديدات ومن أجل حماية الطلاب والموظفين.

وأضافت القناة أن هذا الأمر يأتي بعد مقتل مدرس التاريخ الفرنسي "صامويل باتي" بقطع الرأس بالقرب من العاصمة الفرنسية، باريس، في شهر أكتوبر الماضي.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر تنظم دورة تدريبية في مجال الاستثمار بجنوب السودان

مصر تنظم دورة تدريبية في مجال الاستثمار بجنوب السودان

مصر.. رفع حالة الطوارئ القصوى بالإسكندرية استعداداً لموجة طقس سيئ

مصر.. رفع حالة الطوارئ القصوى بالإسكندرية استعداداً لموجة طقس سيئ

​"الهجرة" تنظم زيارة إلى مدينة وجامعة الجلالة لوفد من الدارسين المصريين بأوكرانيا

​"الهجرة" تنظم زيارة إلى مدينة وجامعة الجلالة لوفد من الدارسين المصريين بأوكرانيا

مصر.. رفع حالة الطوارئ القصوى بالإسكندرية استعداداً لموجة طقس سيئ

مصر.. رفع حالة الطوارئ القصوى بالإسكندرية استعداداً لموجة طقس سيئ

شبكة عيون الإخبارية