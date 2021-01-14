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كمال مرعي رئيسا للجنة المشروعات والجارحي وأبو السعد وكيلين

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كمال مرعي رئيسا للجنة المشروعات والجارحي وأبو السعد وكيلين كمال مرعي رئيسا للجنة المشروعات والجارحي وأبو السعد وكيلين

مصراوي Masrawy

02:45 م الخميس 14 يناير 2021

كتب- مصراوي:

أسفرت انتخابات تشكيل هيئة مكتب لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، عن فوز النائب محمد كمال مرعي (مستقبل وطن) برئاسة اللجنة.

وفاز النائبان محمد جمال الجارحي (مستقبل وطن)، وهالة أبو السعد ( الحديثة) بمنصب الوكيلين.

فيما فازت النائبة مارسيل سمير صدقي (تنسيقة شباب الأحزاب) بمنصب أمين سر اللجنة.

جدير بالذكر أن المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، دعا أعضاء المجلس، لانتخابات هيئات مكاتب اللجان الـ25 على أن يتم إعلانها رسميا في الجلسة العامة المسائية.​

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