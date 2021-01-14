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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة الأسبوعي، اليوم الخميس عبر تقنية "فيديو كونفرانس".

وخلال الاجتماع أعلنت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه تم الاتفاق مع الوزراء المعنيين، على أن يتم بداية من يوم 17 يناير الجاري صرف الدفعة الثانية من المرحلة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة.

يأتي ذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، دعماً للعمالة غير المنتظمة المتأثرة من تداعيات جائحة فيروس كورونا.