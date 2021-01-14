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تعلن موعد صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة

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الحكومة تعلن موعد صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة تعلن موعد صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة

مصراوي Masrawy

02:38 م الخميس 14 يناير 2021

كتب- مصراوي:

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الأسبوعي، اليوم الخميس عبر تقنية " كونفرانس".

وخلال الاجتماع أعلنت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه تم الاتفاق مع الوزراء المعنيين، على أن يتم بداية من يوم 17 يناير الجاري صرف الدفعة الثانية من المرحلة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة.

يأتي ذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح ، رئيس الجمهورية، دعماً للعمالة غير المنتظمة المتأثرة من تداعيات جائحة .

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مصراوي Masrawy

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