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بالصور.. محافظ أسيوط يتفقد مخازن الأدوية ويكلف بقاعدة بيانات إلكترونية

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بالصور.. محافظ أسيوط يتفقد مخازن الأدوية ويكلف بقاعدة بيانات إلكترونية بالصور.. محافظ أسيوط يتفقد مخازن الأدوية ويكلف بقاعدة بيانات إلكترونية

مصراوي Masrawy

02:17 م الخميس 14 يناير 2021

أسيوطـ محمود عجمي:

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الخميس، مخزن الأدوية الرئيسي بحي شرق مدينة أسيوط، للوقوف على سير العمل والتأكد من توافر الأدوية الطبية المستخدمة في علاج .

وتفقد محافظ أسيوط، مخزن الأدوية الرئيسي بجوار مستشفى الرمد، واستمع إلى شرح للدكتورة راندا رفعت مدير إدارة الصيادلة بمديرية الصحة، والدكتور سمر محمد مدير إدارة الدوائي، عن الأرصدة المتوفرة وكميات الأدوية المستخدمة في علاج فيروس كورونا المستجد واحتياجات المستشفيات والمخزون الاستراتيجي المتوفر، وتابع سير العمل بغرف تخزين الأدوية بأنواعها وخاصة المستخدمة في بروتوكول العلاج الخاص بمرضى فيروس كورونا المستجد.

وكلف المحافظ، القائمين على مخزن الأدوية باستخدام قاعدة بيانات إلكترونية لمتابعة الأرصدة والصادر والوارد للمخزن والوقوف على الاحتياجات وكميات الأدوية المتوفرة وفقًا لمعدلات الاستهلاك الحالية؛ مشددًا على ضرورة توفير مخزون استراتيجي من الأدوية لسد الاحتياجات المستقبلية للمستشفيات حتى تتمكن من تلبية الاحتياجات وتوفير الشنط الخاصة بعلاج حالات العزل المنزلي والمخالطين بكافة القرى والمراكز.

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