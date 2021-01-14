أخبار عاجلة

الولايات المتحدة.. إصابات كورونا تتجاوز الـ24 مليونًا -
الأهلي يسعى لعبور محطة أبها.. والاتحاد يخشى "كمين" العين -
برلماني: بيان رئيس الوزراء يكشف حجم إنجازات الدولة -
رئيس الوزراء الإيطالي يفوز بتصويت على الثقة في البرلمان -
الرئيس العراقي يدعو إلى تخفيف حدة توترات المنطقة واللجوء للحوار -
رئيس الوزراء الكندي والمستشارة الألمانية يناقشان تدابير مواجهة كورونا -
مصر تنظم دورة تدريبية في مجال الاستثمار بجنوب السودان -
احباط محاولة تسلل من الاردن الى سوريا -
"تلغرام" يعلن حجب مئات المنشورات الداعية للعنف في الولايات المتحدة -
تحضيرًا لكأس آسيا .. الأخضر يواصل تحضيراته في جدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

بتكلفة 2.2 مليار يورو.. توافق على اتفاق مع بنك الاستثمار الأوروبي بشأن النقل الحضري

Print
بتكلفة 2.2 مليار يورو.. الحكومة توافق على اتفاق مع بنك الاستثمار الأوروبي بشأن النقل الحضري بتكلفة 2.2 مليار يورو.. توافق على اتفاق مع بنك الاستثمار الأوروبي بشأن النقل الحضري

مصراوي Masrawy

02:22 م الخميس 14 يناير 2021

كتب- محمد غايات:

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم الخميس، على مشروع قرار رئيس الجمهورية، والخاص بالاتفاق الحكومي بين حكومة جمهورية العربية، وبنك الاستثمار الأوروبي، بشأن إطار النقل الحضري للبنية التحتية بمصر، والمُوقع في لوكسمبورج بتاريخ 4/12/2020، وفي القاهرة بتاريخ 13/12/2020.

ويمثل إطار النقل الحضري للبنية التحتية بمصر هدفا من أهداف برنامج الاستثمار الذي يُغطي مجموعة من مشروعات النقل العام في مصر وتُعد أولوية للحكومة المصرية.

ويهدف البرنامج إلى تطوير نظام نقل فعال من خلال تحسين وتحديث البنية التحتية للنقل الحضري لضمان تحقيق التنمية المستدامة في المدن.

ويشتمل البرنامج على إعادة تأهيل وتوسعة ترام الرمل الحالي بالإسكندرية بإجمالي طول 13.8 كم، وكذا إعادة تأهيل وتطوير خط سكة حديد أبوقير الحضري بالإسكندرية إلى مترو سريع التردد بطول 22 كم، إلى جانب إعادة تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة بطول 23 كم، وتجديد العربات الخاصة به.

ووفقاً للاتفاق، تُقدر التكلفة الإجمالية المُجمعة لبرنامج الاستثمار بمبلغ 2 مليار و256 مليون يورو، والتي سيُمول بنك الاستثمار الأوروبي جزءا منها يُقدر بمبلغ مليار و128 مليون يورو، بينما سيُمول المتبقي من مصادر تمويل أخرى.​

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصر تنظم دورة تدريبية في مجال الاستثمار بجنوب السودان

مصر تنظم دورة تدريبية في مجال الاستثمار بجنوب السودان

"أبو الغيط": رعاية السعودية لتشكيل الحكومة اليمنية بادرة إيجابية لإنهاء الانقسام

"أبو الغيط": رعاية السعودية لتشكيل الحكومة اليمنية بادرة إيجابية لإنهاء الانقسام

مصر.. رفع حالة الطوارئ القصوى بالإسكندرية استعداداً لموجة طقس سيئ

مصر.. رفع حالة الطوارئ القصوى بالإسكندرية استعداداً لموجة طقس سيئ

​"الهجرة" تنظم زيارة إلى مدينة وجامعة الجلالة لوفد من الدارسين المصريين بأوكرانيا

​"الهجرة" تنظم زيارة إلى مدينة وجامعة الجلالة لوفد من الدارسين المصريين بأوكرانيا

شبكة عيون الإخبارية