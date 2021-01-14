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"الوزراء" يوافق على اتفاقية تمويل بين والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية

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"الوزراء" يوافق على اتفاقية تمويل بين مصر والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية "الوزراء" يوافق على اتفاقية تمويل بين والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية

مصراوي Masrawy

02:18 م الخميس 14 يناير 2021

كتب- محمد غايات:

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم الخميس، على مشروع قرار رئيس الجمهورية، والخاص باتفاقية تمويل بين حكومة جمهورية العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، بمبلغ 5 ملايين و500 ألف دينار كويتي، بشأن مشروع إنشاء محطتي تحلية مياه بحر في رفح الجديدة وبئر العبد الجديدة، والموقع في الكويت بتاريخ 23/11/2020.

ويهدف مشروع إنشاء محطتي تحلية مياه بحر في مدينتي رفع الجديدة وبئر العبد الجديدة، إلى تلبية الطلب المتزايد على مياه الشرب للمدينتين، فضلاً عن حماية الصحة العامة وتوفير خدمات أساسية ضمن خطة تحسين المستوى المعيشي للسكان في محافظة شمال سيناء.​

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