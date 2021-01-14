أونروا تدعو لزيادة دعمها ماليا لتغطية الاحتياجات اللاجئين الفلسطينيين

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مصراوي Masrawy

غزة - (د ب أ):

دعت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، اليوم الخميس، المجتمع الدولي إلى زيادة دعمها ماليا لتغطية الاحتياجات المتنامية للاجئين الفلسطينيين.

وقال المفوض العام لأونروا فيليب لازاريني، خلال مؤتمر صحفي في غزة، إن الموازنة المتوقعة للوكالة للعام الجديد لن تغطي الاحتياجات المتنامية في مجتمع اللاجئين الفلسطينيين.

وأضاف لازاريني: "بدأنا هذا العام وقمنا بترحيل مالي من العام الماضي الذي واجهنا فيه صعوبات مالية كبيرة والمجتمع الدولي يعرف تمامًا ما يحدث مع أونروا وحاجتها لمصادر تمويل أخرى".

وذكر لازاريني أنه زار الكثير من العواصم من بينها خليجية لحشد الدعم للوكالة، وسيزور دولة الكويت يوم الأحد المقبل من أجل نفس الهدف على أمل ترجمة الدعم السياسي لأونروا إلى مزيد من الدعم المالي.

وأعلن عن اتصالات مع إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن على أمل استئناف الدعم المالي الأمريكي إلى أونروا الذي توقف بداية عام 2018 بقرار من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وبشأن المساعدات الغذائية للاجئين في ظل انتقادات فلسطينية من تقليصها بقرار من إدارة أونروا، قال لازاريني إن "بعض المستجدات طرأت عليها"، ولاسيما بعد صعود معدلات الفقر والبطالة لمعدلات خيالية.

وأضاف "وجدنا أن هناك فئات كبرى تحتاج للمساعدة، مما استدعى إعداد نظام يستهدف هذه الفئات، ونحن ملتزمون بتوفير الخدمات والوظائف في مختلف أماكن عمليات أونروا".

ونبه مفوض عام أونروا إلى أزمة وباء فيروس كورونا زادت من معاناة اللاجئين الفلسطينيين الذين يعتبرون الأكثر هشاشة للتعرض لتداعيات الأزمة وزيادة حجم معاناة الفقراء في صفوفهم".