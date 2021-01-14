مشيداً بالجهود المبذولة.. رئيس ديوان المظالم يتلقى لقاح كورونا

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شكر القيادة على اهتمامها بتوفيره لجميع المواطنين والمقيمين

تلقى رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، اليوم الجرعة الأولى من لقاح كورونا «كوفيد-١٩»، في مقر مركز لقاحات كورونا COVID-19 بالرياض، وذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح التي تنفذها وزارة الصحة.

ورفع الدكتور "اليوسف" شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعريز حفظهما الله، على ما يوليانه من اهتمام ورعاية؛ وذلك لتوفير اللقاح لجميع المواطنين والمقيمين من خلال الجهود التي بذلت لتسهيل الحصول عليه، وعلى رعايتهما الكريمة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين واتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة لحمايتهم.

كما وجّه الدكتور "اليوسف" شكره وتقديره لمنسوبي وزارة الصحة وعلى رأسهم وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، على ما وفروه من خدمات طبية مهنية عالية المستوى والجودة، وعلى التنظيم المميز للمركز، والذي يأتي امتداداً لجهودهم المتواصلة التي أثبتت تميز الكادر الطبي السعودي في مواجهة هذه الجائحة للحد من انتشارها وحرصهم على تقديم خدماتهم الطبية بكل سهولة.

رئيس ديوان المظالم الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف