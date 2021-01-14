أخبار عاجلة

الولايات المتحدة.. إصابات كورونا تتجاوز الـ24 مليونًا -
الأهلي يسعى لعبور محطة أبها.. والاتحاد يخشى "كمين" العين -
برلماني: بيان رئيس الوزراء يكشف حجم إنجازات الدولة -
رئيس الوزراء الإيطالي يفوز بتصويت على الثقة في البرلمان -
الرئيس العراقي يدعو إلى تخفيف حدة توترات المنطقة واللجوء للحوار -
رئيس الوزراء الكندي والمستشارة الألمانية يناقشان تدابير مواجهة كورونا -
مصر تنظم دورة تدريبية في مجال الاستثمار بجنوب السودان -
احباط محاولة تسلل من الاردن الى سوريا -
"تلغرام" يعلن حجب مئات المنشورات الداعية للعنف في الولايات المتحدة -
تحضيرًا لكأس آسيا .. الأخضر يواصل تحضيراته في جدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

خنقه بـ"قطعة قماش".. المؤبد لعاطل قتل صديقه في حدائق القبة

Print
خنقه بـ"قطعة قماش".. المؤبد لعاطل قتل صديقه في حدائق القبة خنقه بـ"قطعة قماش".. المؤبد لعاطل قتل صديقه في حدائق القبة

مصراوي Masrawy

02:05 م الخميس 14 يناير 2021

كتب- محمود سعيد:

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار شبيب الضمراني، بالسجن المؤبد لمتهم قتل صديقه لسرقته بحدائق القبة.

وكشفت التحقيقات عن قيام المتهم "م.ن" 30 سنة، بقتل المجني عليه "إبراهيم. ح"، عمدا من غير سبق أو إصرار وترصد بأن طرحه أرضا، وجثم فوقه وأحكم قبضته على عنقه بقطعة قماشية وضغط عليها بقوة قاصدا من ذلك إزهاق روحه، فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي التي أودت بحياته.

وأشارت التحقيقات بعد تأكد المتهم من إزهاق روح المجني عليه قام بتفتيش سكنه ولم يجد شيئًا ينتفع به فقام بسرقة هاتفين جواليين وفر هاربا وانتهت التحقيقات بإحالة المتهم لمحكمة الجنايات لمحاكمته.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر تنظم دورة تدريبية في مجال الاستثمار بجنوب السودان

مصر تنظم دورة تدريبية في مجال الاستثمار بجنوب السودان

مصر.. رفع حالة الطوارئ القصوى بالإسكندرية استعداداً لموجة طقس سيئ

مصر.. رفع حالة الطوارئ القصوى بالإسكندرية استعداداً لموجة طقس سيئ

​"الهجرة" تنظم زيارة إلى مدينة وجامعة الجلالة لوفد من الدارسين المصريين بأوكرانيا

​"الهجرة" تنظم زيارة إلى مدينة وجامعة الجلالة لوفد من الدارسين المصريين بأوكرانيا

مصر.. رفع حالة الطوارئ القصوى بالإسكندرية استعداداً لموجة طقس سيئ

مصر.. رفع حالة الطوارئ القصوى بالإسكندرية استعداداً لموجة طقس سيئ

شبكة عيون الإخبارية