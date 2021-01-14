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بعد البراءة.. حنين حسام ومودة الأدهم أمام المحكمة بقضية جديدة

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بعد البراءة.. حنين حسام ومودة الأدهم أمام المحكمة بقضية جديدة بعد البراءة.. حنين حسام ومودة الأدهم أمام المحكمة بقضية جديدة

مصراوي Masrawy

01:59 م الخميس 14 يناير 2021

كتب- محمود سعيد:

وصلت قبل قليل المتهمتان مودة الأدهم وحنين حسام إلى محكمة العباسية، لنظر أمر حبسهما أمام قاضي المعارضات بقضية جديدة تتعلق بالاتجار بالبشر.

وقال المحامي محمود السويفي، محامي مودة الأدهم في تصريحات لمصراوي، إن النيابة استدعت "مودة وحنين" ووجهت إليهم بعض الأسئلة بخصوص اتهامهم بالاتجار بالبشر ثم قررت حبسهم وقررت عرضهما على المحكمة لنظر تجديد الحبس بجلسة اليوم.

وكانت محكمة مستأنف الاقتصادية، قضت الثلاثاء الماضي ببراءة حنين حسام و2 آخرين من اتهامها بالتحريض على الدعارة، وقضت بإلغاء حبس مودة الأدهم وأحمد سامح وتأييد تغريم كل منهم 300 ألف جنيه عن تهمة نشر فيديوهات فاضحة.

وأسندت نيابة الشؤون المالية والتجارية برئاسة المستشار علي الدين حسن لهم أنهم في غضون عامي 2019، و2020 بدائرة قسم شرطة الساحل بمحافظة القاهرة أن المتهمتين الأولى والثانية:

1- اعتديتا على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري بأن نشرت الأولى صورًا ومقاطع مرئية مخلة وخادشة للحياء العام على حساباتها الشخصية على المعلومات، وأعلنت الثانية عن طريق حساباتها على شبكة المعلومات عن عقد لقاءات مخلة بالآداب عن طريق دعوة الفتيات البالغات والقصر على حد سواء -إلى وكالة أسستها عبر تطبيق التواصل الاجتماعي المسمى "لايكي" ليلتقوا فيها بالشباب عبر محادثات مرئية مباشرة وإنشاء علاقات صداقة مقابل حصولهن على أجر يتحدد بمدى اتساع المتابعين لتلك المحادثات التي تذاع للكافة، دون تمييز، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

2- قامتا بإنشاء وإدارة واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات تهدف إلى ارتكاب الجريمة موضوع الاتهام السابق، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

أما باقي المتهمين فساعدوهما على ارتكاب تلك الجرائم وإدارة حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي.

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