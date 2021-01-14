رئيس النواب يعلن أحمد العوضي رئيسا لبرلمانية حماة وطن

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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

أكد المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن حزب حماة الوطن اختار النائب أحمد العوضي رئيسا للهيئة البرلمانية للحزب.

فيما شهدت الجلسةـ أداء النائبة آمال إبراهيم عبدالحميد، اليمين الدستورية، بسبب غيابها عن جلستي المجلس أمس وأمس الأول.

يشار إلى أن الجلسة الأولى، شهدت إعلان تشكيل 3 رؤساء للهيئات البرلمانية بالمجلس، حيث اختار حزب الإصلاح والتنمية، الدكتور أيمن أبوالعلا، رئيسا للهيئة البرلمانية، والنائب محمد عطية الفيومي، لحزب الحرية، وأشرف رشاد، لمستقبل وطن.​