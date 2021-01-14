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تعتمد 2 مليار جنيه إضافية بالموازنة لمواجهة تداعيات كورونا

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الحكومة تعتمد 2 مليار جنيه إضافية بالموازنة لمواجهة تداعيات كورونا تعتمد 2 مليار جنيه إضافية بالموازنة لمواجهة تداعيات كورونا

مصراوي Masrawy

02:03 م الخميس 14 يناير 2021

كتب- محمد غايات:

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الخميس، على مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية الحالي 2020/2021، بمبلغ قدره 2 مليار جنيه، دعماً للنشاط الاقتصادي.

ويأتي مشروع القانون في إطار التعامل مع تداعيات انتشار جائحة ومالها من آثار سلبية على الاقتصاد، وتحديداً على بعض القطاعات الاقتصادية، الأمر الذي استوجب وضع خطط واتخاذ بعض الإجراءات لتحفيز النشاط الاقتصادي، والعمل على الحد من تلك الآثار السلبية، وبما يدفع عجلة الإنتاج في تلك القطاعات.​

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مصراوي Masrawy

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