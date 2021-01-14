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في طريقه للتعافي التام.. آخر تطورات الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي

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في طريقه للتعافي التام.. آخر تطورات الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي في طريقه للتعافي التام.. آخر تطورات الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي

مصراوي Masrawy

02:03 م الخميس 14 يناير 2021

كتب- مصراوي:

أعلنت الصفحة الرسمية للإعلامي وائل الإبراشي، تحسن حالته الصحية بصورة كبيرة وأنه في طريقه للتعافي التام من .

وقالت الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "الحمد لله تعالى.. تحسن كبير ف الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي، وإن شاء الله في طريقه للتعافي التام".

وكان الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس المصري للشئون الصحية، قد أعلن أن الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي تستدعي استمرار بقائه في المستشفى.

وأصيب الإعلامي وائل الإبراشي بفيروس كورونا منذ عدة أسابيع، وتم نقله على إثرها إلى المستشفى، ثم نُقل إلى الرعاية المركزة حتى بدأت حالته في التحسن. ​

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مصراوي Masrawy

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