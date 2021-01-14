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القوات المسلحة توزع كميات كبيرة من المواد المطهرة والسلع الغذائية المخفضة في إطار مواجهة كورونا

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القوات المسلحة توزع كميات كبيرة من المواد المطهرة والسلع الغذائية المخفضة في إطار مواجهة كورونا القوات المسلحة توزع كميات كبيرة من المواد المطهرة والسلع الغذائية المخفضة في إطار مواجهة كورونا

مصراوي Masrawy

02:03 م الخميس 14 يناير 2021

كتب- مصراوي:

أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة لتوفير كميات كبيرة من المواد المطهرة والسلع الغذائية المجمدة والجافة وتوزيعها بأسعار مخفضة بعدد من المناطق التي تشهد كثافة سكانية عالية بمختلف محافظات الجمهورية عبر منافذها المتحركة وذلك للحد من تكدس المواطنين وتوفير المناخ الصحي الآمن لمجابهة انتشار .

وحرصت القوات المسلحة على الإعداد والتجهيز الجيد للسلع الغذائية والمواد المطهرة ونقلها بالسيارات المجهزة لضمان الحفاظ على أعلى معايير الجودة خلال وصولها للمواطنين مع اتخاذ أقصى الإجراءات الوقائية والاحترازية خلال عملية التوزيع.

وأشاد المواطنون بالجهود المبذولة من القوات المسلحة خلال مجابهة انتشار الموجة الثانية لفيروس كورونا، مؤكدين على تقديرهم الكامل للإجراءات التي تتخذها القوات المسلحة للحفاظ على صحة المواطنين ومساندة أجهزة الدولة للتصدي لانتشار الفيروس خلال الوقت الراهن.

يأتي ذلك في إطار تطويع القوات المسلحة كافة إمكاناتها وجهودها المتواصلة لمساندة أجهزة الدولة المختلفة لتنفيذ الحملة الوقائية الموسعة وتقديم كافة أوجه الدعم لمواجهة انتشار الموجة الثانية من فيروس كورونا.​

كورونا.. لحظة بلحظة

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مصراوي Masrawy

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