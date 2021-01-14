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تكشف حقيقة استخدام أجهزة فحص غير مطابقة للمواصفات للكشف عن كورونا

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الحكومة تكشف حقيقة استخدام أجهزة فحص غير مطابقة للمواصفات للكشف عن كورونا تكشف حقيقة استخدام أجهزة فحص غير مطابقة للمواصفات للكشف عن كورونا

مصراوي Masrawy

01:56 م الخميس 14 يناير 2021

كتب- محمد نصار:

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عدم صحة ما تردد بشأن اعتماد على أجهزة فحص غير مطابقة للمواصفات في الكشف عن بالمستشفيات الحكومية.

وقال المركز، إنه تم التواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للاعتماد على أجهزة فحص غير مطابقة للمواصفات في الكشف عن فيروس كورونا.

وشددت الوزارة، على أن جميع أجهزة الفحص الطبية المستخدمة في الكشف عن فيروس كورونا دقيقة وفعالة ومطابقة لكافة معايير السلامة الطبية العالمية، ومعتمدة من منظمة الصحة العالمية، مُشيرةً إلى فحص كافة الأجهزة المعملية والتشخيصية بشكل دوري للتحقق من جودتها وسلامتها وفعاليتها قبل استخدامها.

وفي سياق متصل، تقوم المعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة، والتي يبلغ عددها 60 معملاً على مستوى المحافظات، بإجراء تحليل "PCR" للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد يومياً، كما تم تزويد تلك المعامل بأحدث التقنيات لإصدار شهادات تحليل "PCR" للمسافرين للخارج، بالإضافة إلى التحاليل الخاصة بالمشتبه في إصابتهم بالفيروس.

وناشد المركز جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة القلق بين المواطنين، وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى بهذا الشأن يرجى الرجوع للموقع الرسمي للوزارة (mohp.gov.eg).​

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