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ننشر أسماء مرشحي تنسيقية شباب الأحزاب بانتخابات لجان النواب

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ننشر أسماء مرشحي تنسيقية شباب الأحزاب بانتخابات لجان النواب ننشر أسماء مرشحي تنسيقية شباب الأحزاب بانتخابات لجان النواب

مصراوي Masrawy

01:53 م الخميس 14 يناير 2021

كتب- مصراوي:

ينافس نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على ٩ مقاعد بانتخابات اللجان النوعية لمجلس النواب البالغ عددها ٢٥ لجنة.

ويخوض الانتخابات بحسب المؤشرات الأولية كل من محمد عبدالعزيز على منصب وكيل لجنة حقوق الإنسان، وأحمد زيدان، على منصب وكيل لجنة ونادر مصطفى لوكالة لجنة الإعلام، وأحمد فتحي لوكالة لجنة للتضامن.

بينما ينافس على مقعد أمين السر كل من مارسيل سمير، بلجنة المشروعات الصغيرة، وأميرة صابر، بلجنة العلاقات الخارجية محمد تيسير مطر، بلجنة حقوق الإنسان، رشا أبوشقرة، بلجنة الشئون الإفريقية، واحمد مقلد، بلجنة الشئون العربية، وعمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية. ​

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