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أول طائرة قطرية من 3 سنوات.. منتخب قطر يصل للمشاركة بمونديال اليد

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أول طائرة قطرية من 3 سنوات.. منتخب قطر يصل مصر للمشاركة بمونديال اليد أول طائرة قطرية من 3 سنوات.. منتخب قطر يصل للمشاركة بمونديال اليد

مصراوي Masrawy

01:44 م الخميس 14 يناير 2021

كتب- محمد عبيد:

استقبل مطار برج العرب الدولي، اليوم الخميس، بعثة القطري لكرة اليد، للمشاركة في بطولة لكرة اليد، والتي انطلقت بالقاهرة أمس وتستمر حتى 31 من يناير الجاري، وسط إجراءات أمنية ووقائية مشددة، لمواجهة انتشار المستجد.

وقالت مصادر مطلعة بمطار برج العرب الدولي، إنه تم إنهاء إجراءات وصول بعثة المنتخب فور وصولهم، تمهيدا للمشاركة بالبطولة، وتضم البعثة 24 راكبا، وتم إجراء فحص طبي، ومسحة طبية بإشراف الحجر الصحي، وذلك فور نزول المنتخب من الطائرة.

أعقب ذلك خروج المنتخب من المطار داخل الأتوبيسات المعقمة وفقا للإجراءات الاحترازية المتفق عليها بين كافة الجهات المشتركة في غرفة عمليات البطولة.

وتعد طائرة المنتخب القطري، أول واحدة تهبط إلى المطارات المصرية بعد رفع سلطة الطيران المدني المصرية الحظر عن الرحلات القطرية، واستئناف الرحلات الجوية بعد توقف دام 3 سنوات، ويرجع سبب هبوط الطائرة في برج العرب، نتيجة اختيار المدينة لاستضافة مبارايات المجموعة التي يقع بها المنتخب القطري.​

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