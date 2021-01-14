افتتاح برنامج تدريبي لرفع قدرات العاملين بـ"حماية الطفل" في شرم الشيخ

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جنوب سيناء- رضا السيد:

افتتح اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الخميس، برنامج تدريبي لرفع قدرات العاملين بمنظومة حماية الطفل، والتي تنظمه الأمانة العامة للمجلس القومي للطفولة والأمومة، برئاسة الدكتورة سحر السنباطي، أمين عام المجلس، والذى يقام بأحد منتجعات شرم الشيخ، خلال الفترة من 14 إلى 15 يناير الجاري.

ورحب المحافظ في كلمة الافتتاح بفريق العمل المشارك في البرنامج التدريبي، لافتًا إلى أن مدينة شرم الشيخ تستقبل كافة الفعاليات والمؤتمرات، ويجري اتباع كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بمجابهة فيروس كورونا.

وأكد فودة أنه يهتم بالطفل والأمومة، وجرى وضعهم على قمة أولوياته في نشاطه المجتمعي بالمحافظة، وتقدم المحافظة كافة أشكال الدعم لهم، إضافة إلى الاهتمام الخاص بذوي الاحتياجات وطلاب المدارس الفكرية ورعايتهم في كافة المجالات، لافتًا إلى أنه جرى تخصيص قطعة أرض بمدينة طور سيناء، لإنشاء دار رعاية للطفل والمسنين.

وأهدى اللواء فودة درع المحافظة إلى الدكتورة سحر السنباطي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، تقديرًا لجهودها.