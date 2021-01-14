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فول وطعمية بالمجان.. صاحب مطعم يطلق مبادرة لمساعدة مصابي كورونا بالمنوفية- صور

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فول وطعمية بالمجان.. صاحب مطعم يطلق مبادرة لمساعدة مصابي كورونا بالمنوفية- صور فول وطعمية بالمجان.. صاحب مطعم يطلق مبادرة لمساعدة مصابي كورونا بالمنوفية- صور

مصراوي Masrawy

02:02 م الخميس 14 يناير 2021

المنوفية- أحمد الباهي:

"أنا والله مديون بس عارف إن الصدقة بتكتر الرزق، وشوفت ناس معزولة ومعندهاش أكل، فقولت يكون صدقة على أمي وأخويا وأفدي ولادي".. بهذه الكلمات كشف الشاب طارق الدسوقي، 31 عامًا، ابن مدينة الشهداء في محافظة المنوفية، الأسباب التي دفعته لتوفير وجبات فول وطعمية للحالات المعزولة بعيدًا عن أسرها بالمجان.

وقال "الدسوقي" في حديثه لـ"مصراوي"، إنه أعلن عن المبادرة مُخلصًا لله وخدمة لمواطنين استأجروا شقق بعيدة عن منازلهم لعمل عزل منزلي، ويواجهون مشقة كبيرة في توفير الطعام، ومنهم من لا يملك مال بسبب توقفه عن العمل.

وتابع الشاب قائلًا: "كنت شغال صنايعي عند الناس، والحمدلله ربنا كرمني بمحل، فلازم أوفي جمايله عليه وأخدم على قدر استطاعتي، ولو كل يوم 50 أو 100 كلوا مجانًا مش هيخسر، بالعكس هيبارك ويزيدني ربنا، ونفسي كل المحلات تعمل كدا في الشهداء".

وأضاف صاحب محل الفول، أنه سيجهز "توكتوك" ويحمل الوجبات وينقلها للحالات المعزولة يوميًا، وينتظر تواصل أي شخص يريد الوجبات.

وأكد الشاب أن زوجته لم تمانع المبادرة وعبرت عن سعادتها بعد رؤيتها منشور الوجبات المجانية التي أطلقها زوجها على فيسبوك، وقالت أن ذلك سيكون خيرًا لهم ولأطفالهم "جويرية ويونس".

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