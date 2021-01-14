"مهندسين الإسكندرية": تأهل 25 مشروعًا لمنحة أكاديمية البحث العلمي

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الإسكندرية- محمد البدري:

أعلنت نقابة المهندسين بالإسكندرية، اليوم الخميس، قبول 25 مشروعًا مقدمًا من 6 كليات ومعاهد هندسية، للتأهل للحصول على منحة دعم مشروعات التخرج لطلاب السنوات النهائية بالكليات والمعاهد الهندسية بمحافظة الإسكندرية، للعام الأكاديمي "2020-2021".

وذكر بيان صادر عن نقابة المهندسين بالإسكندرية، اليوم، أن المشروعات التي جرى قبولها تأتي في إطار البروتوكول الموقع بين النقابة الفرعية، وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

وأضاف البيان أن المشروعات التي تقدمت هذا العام تضمنت 4 مشروعات في مجال الاتصالات اللاسلكية والهواتف المحمولة، 17 مشروعًا في الذكاء الاصطناعي وتقنيات المستقبل و4 مشروعات في تطورات الهندسة الطبية والحيوية والرعاية الصحية.