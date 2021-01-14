الصين ترفض دخول خبيرين من الصحة العالمية إلى ووهان

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مصراوي Masrawy

بكين - (د ب أ):

أعلنت منظمة الصحة العالمية أنه لم يتم السماح لخبيرين، من أعضاء فريق دولي يتألف من 15 عضوا أرسلته المنظمة، بدخول الصين لدراسة منشأ فيروس كورونا الذي تسبب في الجائحة العالمية، وذلك لعدم اجتيازهما اختبارا للأجسام المضادة للفيروس.

أوضحت المنظمة أن العالمين مُنعا من ركوب طائرتهما إلى مدينة ووهان بالصين بعد توقف في سنغافورة، بعدما جاءت نتيجة اختبار الجلوبيولين المناعي إيجابية، مضيفة أنه يجري حاليا إعادة اختبارهما.

وتبحث اختبارات الأجسام المضادة عن مؤشرات في الدم تشير إلى ما إذا كان الشخص قد تعرض لفيروس كورونا. وقد يكون وجود الأجسام المضادة علامة مبكرة على الإصابة أو قد يعني أن الشخص كان مصابا من قبل ولكنه لم يعد كذلك الآن.

وفي سلسلة تغريدات، أوضحت منظمة الصحة العالمية أن جميع أعضاء الفريق أجروا اختبارات "بي سي آر" التي ترصد الفيروس، واختبارات الأجسام المضادة، التي تبحث عن استجابة الجهاز المناعي. وقالت المنظمة إن جميع النتائج جاءت سلبية.

ووصل بقية أعضاء الفريق إلى مدينة ووهان بوسط الصين، حيث يتعين عليهم الآن الخضوع لعزل صحي يستمر لأسبوعين. وتقول منظمة الصحة إنهم سيظلون قادرين على العمل خلال العزل.

وتم اكتشاف فيروس كورونا المستجد قبل أكثر من عام في تلك المدينة الصينية.

وتتركز مهمة الفريق في العمل مع العلماء الصينيين للتحقق من مصدر نشأة الفيروس.

ويعد البحث عن منشأ الفيروس أمرا حساسا من الناحية السياسية، حيث تخشى الصين من تحميلها المسؤولية عن الجائحة التي تجتاح العالم.