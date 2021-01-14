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أمير الباحة يعزي "المفضلي" في وفاة والدته

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أمير الباحة يعزي "المفضلي" في وفاة والدته أمير الباحة يعزي "المفضلي" في وفاة والدته

أمير الباحة يعزي

قدم أمير منطقة الباحة، الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، تعازيه ومواساته للزميل بصحيفة الوطن، الإعلامي، مطر بن رزق الله المفضلي؛ في وفاة والدته .

وسأل أمير منطقة الباحة الله -العلي القدير- أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

وعبر "المفضلي"، نيابة عن والده الشيخ رزق الله بن رزق الله، وأسرته، عن شكره وتقديره لأمير الباحة على تعازيه ومواساته، مؤكداً أن ذلك كان له بالغ الأثر في التخفيف من مصابهم، سائلاً الله -العلي القدير- أن يجزي أمير منطقة الباحة الأجر والمثوبة، وأن يمتعه بالصحة والعافية.أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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