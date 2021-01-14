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"حساب المواطن" يبدأ استقبال الاعتراضات على الدفعة "38"

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"حساب المواطن" يبدأ استقبال الاعتراضات على الدفعة "38" "حساب المواطن" يبدأ استقبال الاعتراضات على الدفعة "38"
البرنامج أعلن أن تقديم الطلبات من خلال البوابة الإلكترونية

أعلن برنامج حساب المواطن أنه بدأ في استقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة 38 لشهر يناير 2021.

وذكر البرنامج أن تقديم الطلبات يكون من خلال البوابة الإلكترونية على الرابط: https://ecs.page.link/NKWGY.

وكان برنامج حساب المواطن، قد أودع 1.9 مليار ريال مخصّص دعم شهر يناير للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين معايير الاستحقاق في الدفعة الثامنة والثلاثين، 10.7 مليون مستفيد وتابع، وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة نحو 15 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 88 مليار ريال؛ منها 653 مليـون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.حساب المواطن استقبال طلبات الاعتراض

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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