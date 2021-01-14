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بالصور.. توقيع بروتوكولي تعاون لتدريب 280 شابًا في سوهاج

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بالصور.. توقيع بروتوكولي تعاون لتدريب 280 شابًا في سوهاج بالصور.. توقيع بروتوكولي تعاون لتدريب 280 شابًا في سوهاج

مصراوي Masrawy

01:50 م الخميس 14 يناير 2021

سوهاج– عمار عبدالواحد:

شهد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم الخميس، توقيع بروتوكولي تعاون للتدريب المهني بين مديرية القوى العاملة بالمحافظة وشركة "تراست" للبرمجيات والصيانة بسوهاج ومصنع للملابس الجاهزة بالمنطقة الصناعية غرب جرجا، لتدريب 280 من ذوي الإعاقة، وشباب وفتيات المحافظة.

وأشاد المحافظ بالمبادرة والقائمين عليها لتدريب شباب المحافظة، وخاصة من ذوي الإعاقة، لافتًا إلى أهمية المتابعة الجيدة لتنفيذ تلك البروتوكولات على أرض الواقع وتحقيق أهدافها والإعلان عنها بشكل جيد، متمنيًا نجاح التجربة وتحقيق الاستفادة للمتدربين وأصحاب العمل.

وأوضح الدكتور هشام أبو زيد، وكيل وزارة القوى العاملة بسوهاج أن البروتوكول الأول يهدف إلى تدريب 100 شاب وفتاة من ذوي الإعاقة على صيانة الحاسب الآلي، ونجارة الأثاث، والتلي والمشغولات اليدوية، والستائر والمفروشات، وصيانة المحمول، والسباكة الصحية.

وأشار "أبو زيد" إلى مراعاة ملائمة التدريب مع نوعية ودرجة الإعاقة والمؤهل، في مدة زمنية 100 ساعة تدريبية، طبقًا للمناهج التدريبية المعتمدة من الوزارة، لافتا إلى أن مدة تنفيذ البروتوكول 6 أشهر اعتبارًا من فبراير القادم.

وتابع وكيل الوزارة، أن البروتوكول الثاني يستهدف تدريب 180 شابًا وفتاة على الخياطة والتفصيل، بواقع 15 متدرب شهريًا، في مدة زمنية 150 ساعة تدريبية، طبقا للمناهج المعتمدة من وزارة القوى العاملة، مشيرًا إلى أن مدة البروتوكول 12 شهرًا تبدأ من فبراير القادم.

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