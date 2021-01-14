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ضبط 6 أطنان منظفات صناعية مجهولة المصدر بالقليوبية

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ضبط 6 أطنان منظفات صناعية مجهولة المصدر بالقليوبية ضبط 6 أطنان منظفات صناعية مجهولة المصدر بالقليوبية

مصراوي Masrawy

01:39 م الخميس 14 يناير 2021

القليوبية- أسامة علاء الدين:

ضبطت مباحث بالقليوبية، اليوم الخميس، مخزن للمنظفات الصناعية بدون ترخيص، بداخله كميات كبيرة من المنتجات مجهولة المصدر، تمهيدًا لعرضها بالأسواق، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارًا بورود معلومات بتخزين أحد الأشخاص منظفات صناعية مجهولة المصدر دون بيانات، تمهيدًا لعرضها بالأسواق.

أخطر اللواء حاتم الحداد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، وجرى تشكيل حملة مكبرة تمكنت من ضبط 6.22 طن منظفات صناعية متعددة الأغراض بدون مستندات مجهولة المصدر، و582 عبوة منظفات صناعية بدون بيانات تمهيدًا لطرحها للبيع بالأسواق.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة استعدادًا للعرض على النيابة.

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