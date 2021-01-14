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محافظ المنيا يجتمع بمديري المستشفيات للوقوف على معدلات الأكسجين

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محافظ المنيا يجتمع بمديري المستشفيات للوقوف على معدلات الأكسجين محافظ المنيا يجتمع بمديري المستشفيات للوقوف على معدلات الأكسجين

مصراوي Masrawy

01:36 م الخميس 14 يناير 2021

المنيا– محمد النادي:

عقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد، اليوم الخميس، اجتماعًا مع مديري المستشفيات والأطباء ومديري الوحدات الصحية، عبر الفيديو كونفرنس؛ لمتابعة الحالة العامة بالمستشفيات، والاطمئنان على توافر الأكسجين.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد النادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، والدكتورة شيماء علي مدير وحدة الوبائيات والترصد بإدارة الطب الوقائي بمديرية الصحة.

واستجاب المحافظ، لطلب أحد الأطباء بحل مشكلة المصعد الكهربائي بإحدى المستشفيات بمركز بني مزار، وجرى التواصل من قبل المحافظ، مع رئيس المركز، لسرعة حل المشكلة.

وأوضح "القاضي"، أن هناك 56 مستشفى ما بين حكومية وجامعية وخاصة داخل محافظة المنيا بقدرة استيعابية 4210 أسرة، منهم 16 مستشفى مخصصة لاستقبال حالات كورونا، كما أن هناك 377 وحدة رعاية صحية، و133 غرفة عمليات، و33 عيادة متنقلة، و15 بنك دم.

وأكد الأطباء أن جميع المستشفيات تعمل بكفاءة وانتظام، ومتوفر بها جميع المستلزمات الطبية اللازمة، كما يتوافر بها الأكسجين بالإضافة الى أسطوانات الغاز.

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