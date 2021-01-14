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مصراوي Masrawy

كتب- محمد عبيد:

استقبل مطار برج العرب الدولي، اليوم الخميس، بعثة المنتخب القطري لكرة اليد، للمشاركة في بطولة كأس العالم لكرة اليد، والتي انطلقت بالقاهرة أمس وتستمر حتى 31 من يناير الجاري، وسط إجراءات أمنية ووقائية مشددة، لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت مصادر مطلعة بمطار برج العرب الدولي، إنه تم إنهاء إجراءات وصول بعثة المنتخب فور وصولهم، تمهيدا للمشاركة بالبطولة، وتضم البعثة 24 راكبا، وتم إجراء فحص طبي، ومسحة طبية بإشراف الحجر الصحي، وذلك فور نزول المنتخب من الطائرة.

أعقب ذلك خروج المنتخب من المطار داخل الأتوبيسات المعقمة وفقا للإجراءات الاحترازية المتفق عليها بين كافة الجهات المشتركة في غرفة عمليات البطولة.

وتعد طائرة المنتخب القطري، أول واحدة تهبط إلى المطارات المصرية بعد رفع سلطة الطيران المدني المصرية الحظر عن الرحلات القطرية، واستئناف الرحلات الجوية بعد توقف دام 3 سنوات، ويرجع سبب هبوط الطائرة في برج العرب، نتيجة اختيار المدينة لاستضافة مبارايات المجموعة التي يقع بها المنتخب القطري.​