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لإنتاج الهيدروجين الأخضر.. اتفاق نوايا بين وزارة الكهرباء وسيمينز الألمانية

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لإنتاج الهيدروجين الأخضر.. اتفاق نوايا بين وزارة الكهرباء وسيمينز الألمانية لإنتاج الهيدروجين الأخضر.. اتفاق نوايا بين وزارة الكهرباء وسيمينز الألمانية

مصراوي Masrawy

01:38 م الخميس 14 يناير 2021

كتب- مصراوي:

وقع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وجو كيزر الرئيس التنفيذي لشركة سيمينز اتفاق نوايا للبدء في المناقشات والدراسات لتنفيذ مشروع تجريبي لإنتاج الهيدروجين الأخضر في كخطوة أولى نحو التوسع في هذا المجال وصولا إلى إمكانية التصدير.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة للتوسع في مجالات الطاقة النظيفة الخضراء وزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، والاهتمام الذي يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة ومن بينها إنتاج واستخدام وتصدير الهيدروجين الأخضر تمشيا مع التوجه العالمي في هذا المجال.

وجاء التوقيع بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وشركة سيمينز الألمانية باعتبارها من كبرى الشركات العالمية ذات الخبرات الكبيرة في مجال الطاقة النظيفة على مستوى العالم واستكمالا لقصص النجاح السابق التي تم تحقيقها مع الشركة في العديد من المشروعات الكبرى داخل جمهورية مصر العربية وأهمها محطات توليد الكهرباء العملاقة التي تم إنجازها في زمن قياسي وغيرها من المشروعات القائمة حيث تعتبر سيمينز شريكا استراتيجيا مهما لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة.

يذكر أن الهيدروجين الأخضر يحظى أيضًا باهتمام كبير باعتباره مصدرًا واعدًا للطاقة في المستقبل القريب، كما تعمل حالياً لجنة وزارية على المستوى الوطني لدراسة الهيدروجين كمصدر للطاقة في المستقبل القريب في مصر والبحث في جميع البدائل الممكنة لتوليد واستخدام الهيدروجين مع الأخذ في الاعتبار التجارب الدولية في هذا المجال حيث سيتم تحديث استراتيجية الطاقة 2035 لتشمل الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة.​

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