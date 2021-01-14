أخبار عاجلة

الولايات المتحدة.. إصابات كورونا تتجاوز الـ24 مليونًا -
الأهلي يسعى لعبور محطة أبها.. والاتحاد يخشى "كمين" العين -
برلماني: بيان رئيس الوزراء يكشف حجم إنجازات الدولة -
رئيس الوزراء الإيطالي يفوز بتصويت على الثقة في البرلمان -
الرئيس العراقي يدعو إلى تخفيف حدة توترات المنطقة واللجوء للحوار -
رئيس الوزراء الكندي والمستشارة الألمانية يناقشان تدابير مواجهة كورونا -
مصر تنظم دورة تدريبية في مجال الاستثمار بجنوب السودان -
احباط محاولة تسلل من الاردن الى سوريا -
"تلغرام" يعلن حجب مئات المنشورات الداعية للعنف في الولايات المتحدة -
تحضيرًا لكأس آسيا .. الأخضر يواصل تحضيراته في جدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

"الطاقة الذرية": إيران بدأت العمل على إنتاج "معدن اليورانيوم"

Print
"الطاقة الذرية": إيران بدأت العمل على إنتاج "معدن اليورانيوم" "الطاقة الذرية": إيران بدأت العمل على إنتاج "معدن اليورانيوم"

مصراوي Masrawy

01:30 م الخميس 14 يناير 2021

فيينا - أ ش أ

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن إيران بدأت العمل في خط تجميع لتصنيع مادة رئيسية تستخدم في تصميم الرؤوس الحربية النووية.

ولفتت الوكالة، في تقرير للدول الأعضاء، نشرته قناة " اليوم"، الخميس، إلى أن هذه الخطوة الجديدة مهمة نحو إنتاج محتمل للأسلحة النووية، مشيرة إلى أن إيران أبلغتها أنها بدأت في تصنيع معدات ستستخدمها لإنتاج معدن اليورانيوم في موقع في أصفهان خلال الأشهر المقبلة.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن معدن اليورانيوم يمكن استخدامه لبناء جوهر سلاح نووي، مشيرة إلى أن طهران لم تعطها أي جدول زمني لموعد قيامها بذلك.

ويقرب هذا التطور إيران من عبور الخط الفاصل بين العمليات النووية ذات الاستخدام المدني المحتمل، مثل تخصيب الوقود النووي لمفاعلات توليد الطاقة، وأنشطة الأسلحة النووية، وهو أمر نفته طهران منذ مدة طويلة.

وكانت إيران بدأت الأسبوع الماضي، تخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء 20 % في منشأة فوردرو النووية، وهو مستوى كانت قد بلغته قبل إبرام الاتفاق النووي مع القوى الكبرى في العام 2015.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصر تنظم دورة تدريبية في مجال الاستثمار بجنوب السودان

مصر تنظم دورة تدريبية في مجال الاستثمار بجنوب السودان

مصر.. رفع حالة الطوارئ القصوى بالإسكندرية استعداداً لموجة طقس سيئ

مصر.. رفع حالة الطوارئ القصوى بالإسكندرية استعداداً لموجة طقس سيئ

​"الهجرة" تنظم زيارة إلى مدينة وجامعة الجلالة لوفد من الدارسين المصريين بأوكرانيا

​"الهجرة" تنظم زيارة إلى مدينة وجامعة الجلالة لوفد من الدارسين المصريين بأوكرانيا

مصر.. رفع حالة الطوارئ القصوى بالإسكندرية استعداداً لموجة طقس سيئ

مصر.. رفع حالة الطوارئ القصوى بالإسكندرية استعداداً لموجة طقس سيئ

شبكة عيون الإخبارية